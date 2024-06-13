عدد ساعات الصيام يوم عرفة وهو يوم السبت القادم 15 يونيو 2024 خاصة في ظل موجة الحر التي تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال اليومين القادمين وخاصة يوم السبت وهو يوم ذروة موجة شديدة الحرارة.

عدد ساعات الصيام يوم عرفة

نوضح في التقرير التالي عدد ساعات الصيام يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024 وموعد أذان الفجر والمغرب لمعرفة موعد الإمساك وموعد الإفطار.

يكون موعد اذان الفجر يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024 في تمام الساعة 4:08 أما موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:58 وبذلك يكون عدد ساعات الصيام يوم عرفة 16 ساعة تقريبًا.

دعاء يوم عرفة

ومع صيام يوم عرفة من الأمور المستحبة الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك كما جاء في حديث مسلم: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورً.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

دعاء يوم عرفة 2024

اللهمَّ إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

اللهمَّ إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأعزّ ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدَّ في آجالنا على صحّةٍ وعافيةٍ وطاعةٍ وعملٍ صالحٍ، واجعل قبور أمواتنا روضةً من رياض الجنة.

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