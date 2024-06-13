الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسة واضحة.. "إكسترا نيوز": موقف مصرى صارم برفض التهجير القسرى للفلسطينيين

التهجير القسري للفلسطينيين
التهجير القسري للفلسطينيين

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرًا بعنوان: موقف مصري صارم برفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال التقرير: "سياسة واضحة وموقف صارم اتخذته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك لدعم سكان القطاع انطلاقًا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية".

موقف مصر الثابت جاء إثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال

وتابع: "وكان ضمن أهم المواقف الحاسمة تأكيد مصر مرارًا وتكرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم"، لافتًا إلى أن موقف مصر الثابت جاء إثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة للجنوب، بادعاء حماية المدنيين، إلا أن الهجمات المتزايدة على شمال وجنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية للاحتلال، والتي تهدف إلى دفعهم للجوء إلى سيناء، تتبعها تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم للجوء إلى أجزاء في الأردن".

موقف مصر جاء بسبب احتمالات توسيع رقعة الصراع وتهديد اتفاقية السلام مع إسرائيل

وجاء موقف مصر بسبب احتمالات توسيع رقعة الصراع وما يمثله من تهديد لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي جنبت المنطقة صراعًا كان من الممكن أن يعصف بالمنطقة، وكان الحل المعترف به دوليًا هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 والعودة إلى مبدأ حل الدولتين.

التهجير القسري للفلسطينيين فلسطين شمال غزة تصفية الضفة الغربية الخطة الاستيطانية للاحتلال

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