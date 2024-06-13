أشرف سنجر: الرئيس السيسي دافع عن القضية الفلسطينية في العالم كله

قال د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار "المتحدة" إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية خاطبت الشعور الإنساني العالمي نحو القضية الفلسطينية.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت، متابعًا: "مصر لم تخون كما قال الرئيس ولم تفرط في القضية" مؤكدًا أن مصر ليست مجرد وسيط لكنها شريك أساسي.

وأكد أن أمن قطاع غزة جزء من الأمن القومي العربي الذي يمثل جزءً من عقيدة الجيش المصري، مضيفًا: "فلسطين جزء من الأمن القومي المصري وبالتالي مصر لم تقف لتشاهد ما يحدث في دمار بغزة".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات والزيارات في كل مكان في العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية.