الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سنجر: الرئيس السيسي دافع عن القضية الفلسطينية في العالم كله

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار "المتحدة" إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية خاطبت الشعور الإنساني العالمي نحو القضية الفلسطينية.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت، متابعًا: "مصر لم تخون كما قال الرئيس ولم تفرط في القضية" مؤكدًا أن مصر ليست مجرد وسيط لكنها شريك أساسي.

وأكد أن أمن قطاع غزة جزء من الأمن القومي العربي الذي يمثل جزءً من عقيدة الجيش المصري، مضيفًا: "فلسطين جزء من الأمن القومي المصري وبالتالي مصر لم تقف لتشاهد ما يحدث في دمار بغزة".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات والزيارات في كل مكان في العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية.

الرئيس السيسي السيسي القضية الفلسطينية فلسطين غزة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

التحقيق مع متهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل