نيكو ويليامز يكشف موقفه من اهتمام برشلونة بضمه

كشف نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، عن موقفه من اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى رغبة نيكو ويليامز في الانضمام إلى صفوف برشلونة، كذلك رغبة النادي في دفع الشرط الجزائي والحصول على خدمات اللاعب لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد 2024-2025، لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي رافينيا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

نيكو ويليامز يكشف موقفه من اهتمام برشلونة

ونشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، تصريحات نيكو ويليامز، قائلًا: "سعيد جدًا بالتواجد في هنا في أتلتيك بيلباو، إنه بيتي الثاني".

وتابع: "هذا النادي منحني كل شيء وحظيت بثقته طوال الفترة الماضية، لذلك أنا ممتن لوجودي هنا".

وأضاف: "أشعر بالراحة في أتلتيك بيلباو، لذلك جددت عقدي؛ لأنني أريد الاستمرار، وهي ذاتها رغبة النادي في بقائي".

وأكد: "في الوقت الحالي أصب كامل تركيزي على خوض منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، آمل في تحقيق اللقب مع منتخب إسبانيا".

وعن اهتمام برشلونة، اختتم نيكو ويليامز تصريحاته، قائلًا: "لا أعرف ماذا يحدث، ولا أتحدث مع لاعبي برشلونة عن هذه الأمور، الجميع جاد للغاية في معسكر المنتخب".

من جانبها، لا تُمانع إدارة أتلتيك بيلباو رحيل نيكو ويليامز، ولكن بعد الحصول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يُعد طائلًا بالنسبة لنادي برشلونة، الذي يُعاني من أزمة اقتصادية طوال الفترة الماضية.

ونوّهت التقارير، أن نيكو ويليامز تلقى العديد من العروض من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب بعض الأندية الإنجليزية، ولكنه رفض هذه العروض، في ظل رغبته في الانضمام إلى برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الإسباني، صاحب الـ21 عامًا، رفقة أتلتيك بيلباو في 30 يونيو 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.