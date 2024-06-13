أضرار شواء اللحوم على الفحم.. هل يسبب السرطان؟

يمكن أن يزيد الشوي بشكل متكرر من خطر إصابة الشخص بالسرطان، لأن اللحوم المطبوخة على حرارة عالية والدخان الزائد تخلق مركبات مسرطنة، عادة ما ينتج الفحم دخانًا أكثر من الغاز.

ويعتبر الكثير من الناس أن الشواء جزء أساسي من الصيف والأعياد، وفي الواقع، وعلى الرغم من شعبيته، فمن المحتمل أنك سمعت عن أضرار شواء اللحمة على الفحم.. إليك بعض الحقائق حول هذا الأمر وفقًا لـ"healthline".

هل الفحم مسرطن؟

أي شيء يظهر أنه يعزز نمو السرطان يعتبر مادة مسرطنة، والفحم في حد ذاته ليس مادة مسرطنة، لكن الطبخ بالفحم له علاقة بالسرطان. هناك سببان رئيسيان لهذا. الخطر الأول لاستخدام الفحم هو أنك تقوم بطهي الأطعمة في درجات حرارة عالية جدًا، والثاني هو أن الطبخ بالفحم ينتج عنه الكثير من الدخان. من المعروف أن التدخين والطهي بدرجة حرارة عالية لبعض اللحوم مسببان للسرطان.

بالطبع، الفحم ليس الطريقة الوحيدة لطهي الطعام في درجات حرارة عالية. بالإضافة إلى ذلك، لا تستجيب جميع الأطعمة بنفس الطريقة للطهي على الفحم، مما يعني أنه ليست كل أنواع الشوي على الفحم تحمل نفس خطر الإصابة بالسرطان. في الواقع، تعتبر بعض أنواع الشوي على الفحم آمنة جدًا. ومع ذلك، فإن الطهي بالفحم يمكن أن يخلق مواد مسرطنة في بعض الأطعمة.

هل الشوي يسبب السرطان؟

لا أحد يريد أن يعتقد أن طهيه المفضل في الصيف قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. لسوء الحظ، هناك بعض المخاطر التي يجب أن تعرفها قبل إشعال الشواية. الشوي المتكرر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء والسرطان

ترتبط اللحوم الحمراء بالعديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان. أظهرت الدراسات أن اللحوم الحمراء مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد تكون مرتبطة بزيادة أنواع السرطان الأخرى. لا تزال الأبحاث جارية لتحديد سبب زيادة اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بالسرطان.

الآثار الجانبية المسببة للسرطان للمواد الحافظة للحوم المصنعة

يرتبط شواء اللحوم المصنعة، مثل النقانق والنقانق، بالسرطان. تصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها "مادة مسرطنة من المجموعة الأولى" للسرطان، ويعني تصنيف المجموعة الأولى وجود عدد كبير من الدراسات الموثوقة والقابلة للتحقق التي تربط اللحوم المصنعة بالسرطان، وثبت أن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهناك بعض الأدلة على أن اللحوم المصنعة قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

يؤدي التفحم إلى إنتاج الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)

عندما تقوم بشوي اللحوم في درجات حرارة عالية، فإنك تقوم بإنشاء أمينات حلقية غير متجانسة تسمى (HCAs).

ومن المعروف أن HCAs مواد مسرطنة تتشكل عندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تفاعل الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم مع الكرياتين الموجود في اللحوم، وينتج عن هذا التفاعل علامات الفحم السوداء التي تراها على الأطعمة والمشويات، ويحدث هذا فقط عند طهي اللحوم العضلية لأنها الطعام الوحيد الذي يحتوي على الكرياتين. اللحوم العضلية تشمل: "لحم، حمَل، معزة، ديك رومى، فرخة، سمكة".

يتم إنشاء HCAs أيضًا عند استخدام طرق أخرى عالية الحرارة لطهي اللحوم، مثل القلي في المقلاة.

كما أنَّ الشوي يخلق الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المسببة للسرطان، فعندما يقطر عصير اللحم على الفحم والأسطح الساخنة الأخرى، فإنه يسبب النيران والدخان، مما يؤدي هذا إلى تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات فتلتصق PAHs باللحوم التي تشويها.

هل الشوي بالغاز أكثر أمانًا من الفحم؟

يعتبر الشوي بالغاز أكثر أمانًا من الشوي بالفحم، حيثُ تنتج دخانًا أقل بكثير عند الطهي بالغاز، مما يقلل من تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، كذلك الشوي بالغاز أيضًا لا يصبح ساخنًا تقريبًا، مما يقلل من تكوين HCAs، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الشوي بالغاز يقلل فقط من هذه المخاطر ولكنه لا يزيلها.