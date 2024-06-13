عقب عيد الأضحى.. فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بثورة 30 يونيو في الأوبرا

تشهد دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا فنيا مكثفا عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، انطلاقا من رسالتها التنويرية الراقية فتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر يونيو علي كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حيث يشهد المسرح الكبير تقديم الباليه الكلاسيكى والرومانسى الشهير "جيزيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٧و٢٨ يونيو ويمتد للشهر المقبل حيث يقام يومى الإثنين والثلاثاء الأول والثانى من يوليو ويضم الباليه فصلين من تصميم جيان كورالى، جوليس بيرروت و عبد المنعم كامل ، إخراج أرمينيا كامل ،تصميم الإضاءة ياسر شعلان،تصميم الديكور محمد الغرباوي.

كتب نصه الدرامى الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج ووضع موسيقاه ادولف ادم مستلهما من الفلكلور السلافى وأعمال الكاتب الفرنسى الكبير فيكتور هوجو، كما يقيم صندوق العاملين بدار الأوبرا حفلا السبت ٢٩ يونيو يحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وقيادة المايسترو احمد عامر.

احتفالية ضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو

وتنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية ضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو" ثورة شعب" بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك يوم الأحد 30 يونيو بمشاركة نجوم الأوبرا

" أحمد عصام- مؤمن خليل- محمد متولى- أحمد عفت - محمد حسن- أحمد سعيد - اشرف وليد- فرح الموجى- منار سمير- إيناس عز الدين- مى حسن - حنان عصام- غادة آدم " .

كما تنظم الأوبرا عروضا مميزة ومتنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، ويستقبل المسرح الصغير ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب الجمعة ٢١ يونيو والجمعة ٢٨يونيو والسبت ٢٩ يونيو ، بجانب حفل موسيقى حجرة لمحمد شرارة الثلاثاء ٢٥ يونيو.

و تتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بصالون ثقافى الاثنين ٢٤يونيو تحت عنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الصناعى فرص وتحديات بمشاركة الدكتور حسام لطفى- الدكتور خالد داغر- الموسيقار عمرو مصطفى- المهندس زياد عبد التواب " ويدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر ، كما تتواصل سلسلة لقاءات نادى السينما الأربعاء ٢٦ يونيو.

استئناف سلسلة وهابيات مساء الأحد ٢٣ يونيو

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تستأنف سلسلة وهابيات مساء الأحد ٢٣ يونيو الى جانب حفلا لأوركسترا الأنامل الصغيرة قيادة المايسترو راجى المقدم السبت ٢٩ يونيو ويتضمن فقرة فنية مميزة احتفالا بثورة ٣٠ يونيو ، وتختتم حفلات معهد الموسيقى فرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد ٣٠ يونيو .

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من الأنشطة المنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية هى " أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية يومى الجمعة ٢١ و٢٨ يونيو ، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي الثلاثاء ٢٥ يونيو كما تتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بلقاء لنادى السينما السبت ٢٩ يونيو.

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلين لأوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية يومى السبت والخميس ٢٢، ٢٧ يونيو ، كما يقيم نادى فنون الأوبرا لقاءً فنيا الإثنين ٢٤ يونيو ويعرض فيلم جديد من خلال نادى السينما الجمعة ٢٨ يونيو .