محافظ المنوفية يضع حجر أساس مشروع "مول متكامل" في شبين الكوم

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حجر الأساس لمشروع مول متكامل (تجاري، إداري، سكني) على مساحة 430 مترا بنطاق حي غرب شبين الكوم، بالشراكة مع شركة عمر أفندي.

وقال المحافظ إن الهدف من إقامة المشروع تعظيم موارد المحافظة من خلال إعادة استغلال الأصول الغير مستغلة لتحقيق أفضل استفادة باعتباره موقع متميز بمدينة شبين الكوم، وفقًا للبروتوكول التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفي.

فيما أكد المحافظ حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كافة مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخلق فرص استثمارية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعظم الاستفادة من تلك الأصول وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.

كان قام محافظ المنوفية صباح اليوم بتوزيع جهاز على 53 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء محافظة المنوفية، كما شكر محافظ المنوفية منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه بالمنوفيه لتقديم الدعم ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

ويتم ذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الــ 118، وفي ضوء توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.