الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد صيني يتفقد ميناء بورتوفيق لبحث تعزيز التعاون في الشحن وتطوير الموانئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفدا رسميا من مقاطعة نينجبو الصينية برئاسة الرئيس الأول بمجلس البلدية والمدير العام السابق لمجموعة موانئ نينغبو الصينية، وذلك لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، الاقتصاد والتجارة، العلوم والتكنولوجيا، وانطلاقا من روح الاخاء ورغبة في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين المصري والصيني وتعزيز فرص التنمية المشتركة، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ المصرية وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي. 

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جولة ميدانية بميناء بورتوفيق استعرض خلالها امكانيات الميناء

ورافق صالح الوفد في جولة ميدانية بميناء بورتوفيق استعرض خلالها امكانيات الميناء وموقعها المتميز بالمدخل الجنوبي لقناة السويس، ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالميناء ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة البحرية لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج وتدعيم اسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة والمشروعات المطروحة بنظام الاستثمار ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه الوفد لتفقد مشروع الرصيف الشمالي المطروح للاستثمار، حيث يتضمن المشروع تكريك وتعميق الرصيف خلف الشمالي لزيادة الغاطس لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، رصيف بحري بطول إجمالي 1000 متر، بساحات خلفية بمساحة 300 ألف متر، ليتم استقبال السفن بحمولة تصل الى 70 ألف طن.

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أشار صالح أن المشروع يهدف للاستفادة من الموقع المميز للميناء لقربها من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق آسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء.

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اليوم اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر جولة ميدانية بميناء بورتوفيق مشروع الرصيف الشمالي المطروح للاستثمار أرصفة موانيء الهيئة إعادة فتح ميناء الغردقة البحري

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