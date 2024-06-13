الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال استقباله لوفود الكنائس

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس بمقر ديوان عام المحافظة عدد من القيادات الكنسية والتى ضمت (الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، الأنبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، القس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة) والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى فى حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الحيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والإستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

وكان فى استقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخصيص وتجهيز ٦١٥ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

وقال اللواء أحمد راشد إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها فضلا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة إضافة إلى إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة. 

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى اشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال ايام العيد، مشيرًا إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق إلى جانب تمركز لسيارات الإسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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