"إكسترا نيوز" تستعرض نجاحات مصر فى التعامل مع الأزمة بقطاع غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا بعنوان نجاحات مصر في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة.

وقالت القناة، في تقريرها: "نجاحات عديدة حققتها الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، فقد أسهمت المحددات التي رسمتها مصر لموقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهد الكبير الذي بذلته بأشكاله المتعددة في تحقيق نجاحات مهمة حتى الآن".

إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

وتابع: "إن أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية هي إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد أسهمت الضغوط المصرية وأدوات التأثير وقنوات التواصل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من فرض إسرائيل حصارًا على غزة ومنع كل الإمدادات عنه ووضعها العديد من العراقيل التي تعوق إدخال المساعدات".

ونوه التقرير: "إلى أن الدولة المصرية لم تكتف بإدخال المساعدات الإنسانية بل ضغطت لزيادة وتيرة المساعدات إلى غزة، والاقتراب حثيث من معدلات ما قبل الحرب، يضاف إلى ذلك استقبال مصر الجرحى الفلسطينيين من القطاع، وتوفير كل السبل لاستقبالهم، وتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية".