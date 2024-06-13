توريد 187 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم في أسيوط

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024 لـ28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف المراكز والمدن، لافتًا إلى استقبال 187 ألفًا و607 أطنان قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إنه تم تقديم التسهيلات للمزارعين والموردين منذ بدء الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح؛ لتوفير مخزون إستراتيجي آمن.



وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل، لافتًا إلى أن لجان الزراعة والتموين المشكلة لاستلام محصول القمح من المزارعين تتابع إجراءات توريد الأقماح والتأكد من جودتها وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.



من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمود صبحي، إنه تم توريد 46 ألفًا و848 طنًا و393 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و40 ألفًا و190 طنًا و514 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن).



وأضاف أنه تم توريد 67 ألفًا و450 طنًا و456 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر - مركز أبنوب، و24 ألفًا و190 طنًا و110 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، و8 آلاف و927 طنًا و574 كجم إنتاج التقاوي/شركات منتجة.



وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحقيق هدف توريد القمح بوصول الكمية المستلمة حتى اليوم إلى 3.5 مليون طن، وذلك مع استمرار استلام القمح وفتح الصوامع حتى منتصف شهر أغسطس، من خلال 450 نقطة استلام متنوعة.

وأكد الوزير سداد مستحقات الموردين - خلال 48 ساعة - كحد أقصى، كما وجّه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد وحل أي مشكلات تواجه المزارعين والموردين.

نجاح خطة التوريد

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مشيرًا إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع، وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح معاون الوزير، أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من المزارعين أو الموردين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وخصصت وزارة المالية 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، وذلك في إطار دعم الدولة للمنتج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

جودة عالية ونقاء القمح

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات، أن ارتفاع نسبة النقاء هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب.

وحذرت القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام من نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابعة للحيازة الزراعية، كما حذرت من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.

خطة مكثفة للتموين في عيد الأضحى

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة مكثفة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى، وذلك من خلال فتح منافذ البيع التابعة للوزارة طوال أيام العيد.