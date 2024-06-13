الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الباز" عن تداول أخبار التعديلات الوزارية: السوشيال ميديا إعلام غير نظامى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التعديلات الوزارية في مصر قديمًا لم تكن تشهد هذا التدفق المعلوماتي الكبير الموجود حاليًا.

وأضاف "الباز"، حلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "الإعلام كان يتابع وكان هناك مصدر واحد الناس تتابع منه، إنما الآن هناك مصادر لا توجد سيطرة عليها تثير أكبر قدر من البلبلة، وهذا حدث من بعض المواقع وصفحات السوشيال ميديا بشكل كبير".

وتابع: "كل واحد يضع أسماء من عنده، هناك مشاورات كثيرة جدًا وناس تقبل وناس لا تقبل"، مشيرًا إلى أن المصادر الحكومية المطلعة خرجت بتصريحات مهمة جدًا، وأكدت أن كل ما يُنشر من قوائم أو ترشيحات أو أخبار عن التعديل الوزاري ليست صحيحة، وأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين بعد العيد.

كما أكد أن السوشيال ميديا إعلام غير نظامي لأنها ليست مرخصة، مضيفًا: "هناك مواقع ليست مرخصة، في صفحات قالت الوزير الفلاني قاعد وبعد ساعتين قالوا لا ماشي وبعدين قالوا قاعد".

وأكد "الباز" أن هذا البيان الحكومي يجعلك لا تثق في أي معلومة إلا من المصادر الرسمية للإعلام، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي لا يزال يجري لقاءات ومشاورات لتشكيل الحكومة، وهذا معناه أن التصور أو الشكل النهائي للحكومة لم يتم الاستقرار عليه بعد.

وأكد أن البيان الحكومي الذي صدر ساهم في تخفيف حدة تلك التصريحات.

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