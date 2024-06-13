الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قاتلة طفلتها في مدينة نصر

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اللمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إلى مرافعة النيابة العامة، في جلسة محاكمة أم وعشيقها، بتهمة إنهاء حياة طفلتها "ريتاج"، حيث طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين,

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وقال ممثل النيابة العامة: إن الشيطان وسوس للمتهمة الثانية بأنها تتهم زوجها بأنه من قام بارتكاب الواقعة، ولكن أراد الله رد حق الطفلة ريتاج وكشف مرتكبي الجريمة وهما الأم وعشيقها من قاموا بقتلها وحاولوا تضليل العدالة.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن الأم قسى قلبها وعقلها وتركت عشيقها يضرب طفلتها أمام أعينها ولم تتدخل لتدافع عن طفلتها، لكن ساعدت المتهم الأول، وأحضرت له سلك كهربائي لضرب الطفلة بسبب إصابتها بالتبول اللا إرادي.

وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتكون عبرة لمن يعتبر. 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة أم وعشيقها ريتاج

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