الخميس 13 يونيو 2024
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لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تزور أحد مراكز صندوق علاج الإدمان

جريدة الدستور

زارت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي


و أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا بالإضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي

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وتضمنت زيارة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ  جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان،حيث يضم المركز  مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل "

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات وزيرة التضامن لرئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ والنواب  أعضاء اللجنة.

 

محاور

 

 واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات  لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وانه على مدار أول  5 أشهر من عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 66 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا.

و فى نهاية الزيارة وجه النائب محمد هيبة رئيس  لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ  الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن وكل القائمين على الصندوق مشيدًا بتجربة الصندوق  الفريدة، مؤكدا انها سوف تحدث طفرة فى مكافحة وعلاج الادمان فى مصر.

لجنة حقوق الانسان التضامن الاجتماعي محمد هيبة التضامن حقوق الانسان

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