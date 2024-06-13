"صوفا بيد" وخدمة لأول مرة.. خدمات متميزة لحجاج السياحة بالمشاعرة المقدسة

أكد ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، أنه للمرة الأولى هذا العام سيتم وضع أسماء حجاج السياحة على المخيمات الخاصة بهم، مؤكدا أنه لن يسمح لأي من حاملي تأشيرات الزيارة أو أية تأشيرات غير الحج بالدخول إلى المخيمات، مع إجراءات مشددة لمنع تسرب أيا من الحجاج غير النظاميين إليها.

خدمات متميزة تقدمها شركات السياحة إلى الحجاج

أضاف تركي في تصريحات صحفية، أن هناك خدمات متميزة سوف تقدمها شركات السياحة كعادتها إلى الحجاج طوال أيام المناسك بالمشاعر المقدسة، وجميعها تم تضمينها في العقد الذي وقعته غرفة شركات السياحة مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي فازت في المناقصة التي طرحتها الغرفة، موضحا أن كل حاج من حجاج السياحة مخصص له "صوفا بيد" للجلوس والنوم عليها داخل مخيمات منى وعرفات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية يومية للحجاج بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة والعصائر والمثلجات، مشيرا إلى أن هناك ندوات دينية سيتم تنظيمها للحجاج بالمخيمات من قبل الوعاظ وأئمة الأوقاف المرافقين لحجاج السياحة.



شركات السياحةتسلمت الخيام الخاصة بإقامة الحجاج

ومن جهته، أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة تسلمت الخيام الخاصة بإقامة الحجاج بمني وعرفات، لافتا إلى أن الخيام جاءت جميعها مطابقة للمواصفات التي وضعتها غرفة شركات السياحة عند التعاقد على خدمات إعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة.

أضاف أن هناك لجان ميدانية مشتركة بين بعثة الحج السياحي ومسئولي شركة رحلات ومنافع السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات بكل مخيم من مخيمات السياحة، موضحا أن هناك حرص شديد على تقديم أفضل الخدمات لحجاج المستوى السياحي هذا العام.