الخميس 13 يونيو 2024
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وزير الأوقاف ينشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف محمد
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

نشر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية،  نص خطبة عيد الأضحى المبارك.

قالت وزارة الأوقاف إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

الأوقاف تكشف عن تكبيرات العيد 

وأضافت الأوقاف في بيان لها منذ قليل أن من صيغ التكبير: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ومنها: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأوضحت أن هذه الصيغة الأخيرة قالت عنها دار الإفتاء: صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وزير الأوقاف ينشر خطبة عيد الأضحى المبارك

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