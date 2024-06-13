الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الكبار": تطبيق التحول الرقمى والتحول نحو الأخضر فى القضاء على الأمية

جريدة الدستور

أعلنت  الهيئة العامة لتعليم الكبار الرؤية الجديدة للعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عيد عبدالواحد، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية ورؤية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، حيث تضمنت عدة محاور رئيسية تحت شعار مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، وقادر على التعايش مع البيئة الرقمية، ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة.

وتسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى إعداد مواطن متعلم واع متمكن من مهارات التعايش مع البيئة الرقمية، وريادة الأعمال والابتكار، والتعلم مدى الحياة من خلال المشاركة المجتمعية في قضايا الوطن، ومحو الأمية الوظيفية، وتنمية الجوانب التكنولوجية له، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والسعي إلى تعليمه مهنًا وحرفًا جديدة تتناسب مع الواقع المعاش، وتغيرات سوق العمل مع مواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي تعزز مكانة التعلم مدى الحياة.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكشف حجم جهود مواجهة الكثافة الطلابية

أهداف الخطة الاستراتيجية

وحددت الهيئة أهداف الخطة الاستراتيجية وتضمنت التالى:
- تحسين الصورة الذهنية للهيئة العامة لتعليم الكبار لدى المجتمع المصري.

- تحديث وتطوير قواعد البيانات لربط الفروع وإدارتها بديوان عام الهيئة، مع التشبيك مع الجهات الشريكة وبخاصة (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- وزارة التخطيط- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وزارة الاتصالات).

- استهداف جميع محافظات الجمهورية لإعلانها خالية من الأمية والعمل بالتوازي مع إعطاء الأولويات للمحافظات الحدودية الأقل نسب أمية.

- تطبيق التحول الرقمي والتحول نحو الأخضر، من حيث الاستدامة البيئية والنظام السيبراني في تطبيق قواعد الأمن والسلامة داخل الديوان والفروع والإدارات.

- رفع الكفاءة المهنية للعاملين (إداريين- معلمين- مدربين- قيادات بالديوان والفروع والإدارات.

-  تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لتعليم الكبار وتطويرها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية وتوجهات الدولة المصرية.

- الاهتمام بالتعليم البديل وتعليم الطوارئ، والتعليم المستمر، وتضمينها بالخطة الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة.

- تعبئة الرأي العام للتأكيد على أن محو الأمية قضية أمن قومي، وتأثيرها على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي لتحقيق الاستقرار والاستثمار، والاستفادة المثلى بالموارد المادية والبشرية لمؤسسات الدولة لتصبح مراكز تعليم وتعلم للكبار، من خلال تبادل الموارد مثل: (مراكز الصحة- الجمعيات النوادي) وبما لا يكلف الدولة ميزانيات جديدة.

- تعظيم دور الشركاء لتنفيذ رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار للتحول من الأمية الأبجدية إلى محو الأمية وجودة الحياة والتمكين والابتكار وتضمين مفاهيم التعايش الرقمي واحترام الآخر- ترسيخ المواطنة في مناهج وطرق تدريس والحقائب التدريبية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- تمكين الفئات المستهدفة من مهارات التفكير اللازمة لمقاومة الشائعات الإلكترونية ولدعم المواطنة والولاء والانتماء.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الخطة الاستراتيچية تعليم الكبار عيد عبد الواحد وزارة التربية والتعليم سوق العمل

مواد متعلقة

حجازي: نطور مبادرة وطنية تحويلية ونوعية في تعليم الكبار تهدف للوصول إلى الصفر الافتراضي في أعداد الأميين بحلول ۲۰۳۰

رئيس "مطروح الأزهرية" يستقبل مدير الهيئة القومية لتعليم الكبار

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

سوزي صبحي.. مسؤولة تعليم الكبار في المنوفية تقود ورشة عمل تدريبية لمنهاج عالمي لمعلمي تعليم الكبار

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

تحرك جديد من "التعليم" بشأن قضية محو الأمية.. و"حجازي" يكشف عن إنجاز مهم

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

قرار جديد بشأن شقيق "كهربا" المتهم بضرب رضا البحراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل