الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سائق أوبر حاول خطف خطيبتي".. مطرب المهرجانات يكشف التفاصيل

مسلم
مسلم

شارك مطرب المهرجانات مسلم عبر  حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل محاولة اختطاف خطيبته بواسطة سائق أوبر. 

وقال مسلم: "يا جماعة أنا بحذر كل اللي بيتعاملوا مع أوبر محدش يتعامل معاه لأن مشاكله كترت وخطيبتي كانت جيالي مكان".

وتابع: "وقعد يطول بيها وعدى المكان وطلعت وراه لولا أني وقفته بالعربية والحمدلله رجعت بالسلامة"، مضيفًا: "وعملت اللي فيه النصيب ومشيته لأنه عنده عيال وراجل كبير وخلوا بالكم من نفسكم ومن ناسكم لأن الموضوع صعب".

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"الموسيقيين" تحدد موعدَا جديدًا للتحقيق مع مسلم

من ناحية أخرى، قررت نقابة المهن الموسيقية استدعاء المطرب الشعبي “مسلم” للتحقيق معه بعد إقامة حفل غنائي له داخل إحدى المدارس الخاصة بالغربية في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ما جعله يتصدر محركات البحث “جوجل”.

وتضمن حفل مسلم في مدرسة المحلة أغنيات للمطرب الشعبي مسلم، فيما كان الطلاب يرقصون داخل المدرسة على أغنية عيني على الكاريزما.. عيني على الثبات.

 

مطرب المهرجانات مسلم مسلم انستجرام تفاصيل محاولة اختطاف سائق أوبر

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