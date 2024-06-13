الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول يتابع تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتعتبر المنصة جزءًا من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين أداء قطاع التعدين المصري، حيث سيتوافر عليها المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

وأكد الملا أن الوزارة تدعم بقوة تشغيل المنصة؛ لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء والإسراع في عمليات البحث والاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانيات تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.

وقامت هيئة الثروة المعدنية بتوقيع تحالف مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الرقمية على مستوى العالم.

طارق الملا وزير البترول المنصة الرقمية نظام التراخيص الاستثمار

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