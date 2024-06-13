الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الأردنية

الزيارة
الزيارة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، وفدًا من السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الأردنية، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.


ورحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد في مختلف القطاعات، حيث خصصت المحافظة عمارات السبيل بالعريش لإقامة العالقين والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم وتوفير إقامة وإعاشة كاملة لهم، بجانب توفير كل الخدمات الأخرى لهم بالمجان، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأشار المحافظ إلى استقبال المحافظة المساعدات التي تصل إلى مدينة العريش عبر 3 مسارات، وهي عن طريق الشاحنات بالطريق البري، وعبر السفن عن طريق ميناء العريش البحري، وعن طريق الطائرات عبر مطار العريش الدولي، حيث تقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات وتخزينها في المخازن اللوجستية بالعريش وإدخالها إلى قطاع غزة.


وبيّن المحافظ وجود 6 معابر بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، على رأسها معبر رفح البري في الجنوب، والذي يقع تحت إدارة مصرية فلسطينية، وأنه منذ اليوم الأول فتحت مصر المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات الأجنبية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، لافتًا إلى أن بوابة المعبر من الجانب المصري مفتوحة، وأنه سيتم استئناف إدخال المساعدات واستقبال الجرحي والمصابين عقب جلاء الاحتلال عن الجانب الفلسطيني من المعبر.


وقال المحافظ إن الاعتماد الرئيسي على مصر مشرف لنا، ونحن سعداء بالدور الذي تقوم به مصر في احتواء الموقف في غزة، واستقبال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال الجرحي والمصابين.


من جانبه، ثمّن الدكتور زكريا محمد الشيخ، مدير منظمة الإمداد فاونديشن، الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مقدمًا الشكر لمصر، حكومة وشعبًا، حيث إنها شريان الحياة النابض الذي يقدم المساعدات إلى قطاع غزة.


وأشار الشيخ إلى أن الادعاءات التي يروجها البعض بأن مصر تعرقل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة هي ادعاءات كاذبة وظالمة، فالعالم كله يعرف مَن الذي يعرقل إدخال المساعدات إلى غزة.


ولفت كمال الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية بشمال سيناء، إلى ذبح 65 عجلًا خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الفلسطينيين بشمال سيناء، بجانب توزيع المبالغ المالية على 1200 فلسطيني من العالقين والمرضى والمرافقين في محال إقامتهم بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بشمال سيناء.


وأعلن الخطيب عن زيارة الوفد مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومراكز الاستشفاء بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد، والفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل والعالقين في مختلف مدن المحافظة، والذي يقدر عددهم بحوالي 1200 شخص.


ضم الوفد كلًا من: خالد عطية، محمد الجمالي، كمال الخطيب، من السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وجو كيو واه، سنغافوري الجنسية، وممدوح كامل علي، ألماني الجنسية، زكريا محمد عيد الشيخ، أردني الجنسية، محمد أحمد موتالا، جنوب إفريقي الجنسية، أيمن محمد الزغني، أردني الجنسية، إبراهيم محمد الفقيه، أردني الجنسية.

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السفارة الفلسطينية محافظ شمال سيناء العريش الأردنية قطاع غزة

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