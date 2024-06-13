"التضامن" تنهى استعداداتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات

تبدأ بعثة حج الجمعيات الأهلية، غدًا الجمعة، تنفيذ خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، وذلك بعد أن أنهت وزارة التضامن كافة الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، حيث تم استلام المخيمات على صعيد عرفات ومشعر منى.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الخيم قبل الاستلام للوقوف على احتياجاتها، ومعاينة أماكن انتظار وسائل نقل الحجاج خلال فترة المشاعر، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، والتأكد من توافر وسائل الإعاشة طوال فترة تواجد الحجيج فى الأراضي المقدسة، حيث وفرت البعثة مخيمات للرجال وأخرى للسيدات، كما وفرت لهم الوجبات الجاهزة والمجففة والمشروبات، بالإضاقة إلى توفير تكييفات لازمة لتوفير الراحة اللازمة للحجاج، علاوة على اختيار الفنادق ذات المستوى المتميز والقريبة من الحرم.

وأكدت البعثة أنه تمت إقامة عيادات بمقر إقامة الحجاج تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى، بالإضافة إلى المشرفين الذين تم تخصيصهم للحجيج، حيث تم اختيار مشرف لكل 45 حاجًا للإجابة على كافة الاستفسارات الدينية والتوعية والإرشاد حول مناسك الحج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وقد شكلت وزارة التضامن غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات واستقبال أي شكاوى قد ترد للبعثة طوال فترة أداء المشاعر المقدسة، في الوقت الذي طالبت فيه الحجاج باتباع إرشادات البعثة.

وحرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التواصل هاتفيًا مع أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية والتأكيد على تقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وذلك قبل ساعات من بدء تنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات.