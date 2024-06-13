الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة مطروح" يتفقد مستشفى الحمام المركزى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

مر الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، على مستشفى الحمام المركزي، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي وشعبان إبراهيم مدير إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة الحمام والمترددين عليها.

_الاستقبال والطوارئ

وتفقد "سالم" اﻷقسام الداخلية للمستشفى، والاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة والمعامل للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدوية. 

_فتح غرفة بالقسم الداخلى

وخلال المرور تلاحظ ازدحام بالاستقبال نظرًا لكثرة الحالات من المرضى المترددين، حيث وجه وكيل تعليم مطروح بفتح غرفة بالقسم الداخلي لاستيعاب الحالات، فتم على الفور التواصل مع نائب مدير المستشفى للتنفيذ الفوري، وكذلك تم التأكد من توافر المستلزمات واﻷكسجين الطبي وفصائل الدم والبلازما والأمصال.

_تجهيز وحدة العناية المتوسطة

وتابع وكيل وزارة الصحة تجهيز وحدة العناية المتوسطة بطاقة عددية ٥ أسرة بعد وصول التجهيزات من وزارة الصحة استعدادًا لتشغيلها قريبًا وحرص على زيارة المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع على السجلات الطبية للمرضى للتأكد من استكمالها من الفريق الطبي. 

_الدفاتر والسجلات الرسمية

واطلع وكيل صحة مطروح على الدفاتر والسجلات الرسمية الخاصة بالنوبتجيات، ومدى مطابقتها القوة الموجودة فعليًا، مشددًا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

وحرص "سالم" خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى بالاستقبال ومختلف الاقسام الداخلية لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول للعمل على دراستها ومن ثَم تنفيذ ما يمكن منها لراحة المرضى.

_وحدة العناية المركزة

وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بوحدة العناية المركزة، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشددًا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى. 

وأكد "سالم" تنشيط تفعيل وتطبيق خدمات الكشف والتشخيص عن بعد بمستشفى الحمام المركزي تخفيفًا للعبء عن المرضى وذويهم، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة قدمت وما زالت تقدم الدعم بمختلف صوره لجميع المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة مستشفى الحمام المركزي لما لها من أهمية على الطريق الساحلي.

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وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفي الحمام المركزي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين سير العمل وانتظامه مطروح

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