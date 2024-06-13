الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م،  والذي يتيح الفرصة لـ٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة، على أن يبدأ التقديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد قيام وزارة التربية والتعليم بإتاحة وفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

وأوضح المحافظ  أنه تم تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالى: 
_إدارة الخارجة التعليمية  235 درجة فأكتر.
_ إدارة الداخلة التعليمية  236 درجة فأكثر.
_ إدارة الفرافرة التعليمية  210 درجة فأكثر.
_ إدارة بلاط التعليمية      210 درجة فأكثر. 
_إدارة باريس التعليمية    220 درجة فأكثر

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع فى حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 

وأعلنت محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بعد اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 95.5%، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالب وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 95.5%.

وقدّم "الزملوط" التهنئة هاتفيًا لاثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100 ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة. كما وعد بتكريمهم في احتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

محافظ الوادي الجديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام لحاصلين على الشهادة الإعدادية الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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