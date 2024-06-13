تفاصيل الاستعداد لتصعيد الحجاج إلى عرفات عصر اليوم الجمعة

تبدأ، غدا الجمعة، عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غد السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غد إلى مشعر مني لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج.

وعلى صعيد الحج السياحي واصلت بعثة الحج السياحي وكل شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام وعددها نحو 1298 شركة جهودها المكثفة استعدادا لتصعيد الحجاج، ومن المقرر اأن يبدأ التصعيد من عصر غد الجمعة من مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة إلى صعيد عرفات مباشرة، وقد أنهت كل الجهات المصرية والسعودية جهودها استعدادا للتصعيد وخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وقد استلمت كل شركات السياحة مخيمات حجاجها من شركات الطوافة السعودية، وقد قامت لجنة من البعثة تضم ممثلين لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة طوال الأيام الماضية بالمرور علي مخيمات حجاج السياحة بكل مستوياتها للاطمئنان علي تجهيزها بكل الخدمات المتفق عليها مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وقد أعدت تلك اللجان عدة ملاحظات حول تجهيز المخيمات والخدمات المتوافرة بها وإخطار الشركات السعودية بتلك الملاحظات، وتتابع اللجنة تنفيذ وتلافي تلك الملاحظات كاملة حتى وصول الحجاج، وتقع مخيمات السياحة في أماكن مميزة بكل من مني وعرفات وتجهيزها بكل ما يلزم راحة وسلامة حجاج الشركات.

فتوى مهمة لمشعر منى

ونظرا للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر مني، فقد خاطبت غرفة السياحة كل الشركات المنفذة للحج للاحتياط بمشعر مني لعدم تزاحم الحجاج وحفاظا علي راحتهم وسلامتهم، وشددت الغرفة علي عدم حتمية مبيت الحجاج بمشعر منى، خاصة من المرضى وأصحاب الأعذار وبمن لا يتوافر له مكان بمشعر مني، وذلك دون أن تكون عليه فدية أو حرج، واستندت الغرفة في ذلك الى الفتوى رقم ٧٦٦١ التي أصدرها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والتي تؤكد نفس المعنى، ويقول ملخص فتوي دكتور علام "المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به".

وقامت شركات السياحة من أمس بإخطار وتوعية الحجاج بالفتوي وتنسيق تواجد أعداد كبيرة من الحجاج بجزء من النهار والليل بمشعر مني دون المبيت فيه تخفيفا علي الحجاج وحرصا علي راحتهم وسلامتهم .

توقيتات محددة للتصعيد

من جانبها أكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة وضعت خطة بتوقيتات محددة لتصعيد الحجاج إلى عرفات من عصر غد الجمعة، وذلك لضمان عدم وجود زحام أو تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات من مكة المكرمة، كما تم وضع خطط بديلة للتحرك في حال وجود زحام في الطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المسئولة، وتم إمداد الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة بإدلاء يعرفون المسارات البديلة في حال وجود زحام.

وأضافت أن كل لجان الوزارة الموجودة بالمملكة العربية السعودية وعددها نحو 17 لجنة سوف تنتقل جميعها إلي منطقة المشاعر المقدسة بمني وعرفات، لافتة إلى أنه تم توزيع تلك اللجان علي المخيمات التي يتواجد بها حجاج السياحة، سواء حجاج المستوي الاقتصادي "البري - الاقتصادي طيران"، أو حجاج مستوي الـ 5 نجوم، مشيرة إلى أن مهمة تلك اللجان هي متابعة تقديم الخدمات المتعاقد عليها الحجاج بمخيمات مني وعرفات، والتدخل السريع لحل أي أزمات تواجه حجاج السياحة، وذلك بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والشركة السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالبعثة تعمل تحت إشرافها تدير وتراقب عمل كل تلك اللجان علي مدار الساعة، ويشارك في تلك الغرفة كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووائل حفني مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات.

وأشار إلى أن بعثة الحج السياحي قامت بمراجعة شركات نقل الحجاج وكذلك أتوبيسات البري للتأكد من جاهزيتها للتصعيد، مشيرا الي أن هناك نحو ٦٦٠ سيارة لتصعيد الحجاج ما بين أتوبيسات وسيارات وميني باصات وسيارات ملاكي سوف تبدأ من عصر غد بالتواجد أمام مقار إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات، بينها نحو 150 أتوبيسا مخصصا لنقل حجاج المستوى البري وعددهم نحو 6 الآف حاج وهي نفس الأتوبيسات التي أقلتهم من مصر وتم اختيارنا بمواصفات قياسية حرصا علي راحة الحجاج، مشيرا إلى أن تلك الأتوبيسات ستعيد الحجاج إلي فنادقهم بمكة من جديد ثالث أيام عيد الفطر المبارك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

لا استضافات بالمخيمات

من ناحية أخرى، أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، إن مخيمات حجاج الشركات السياحية بمشعري مني وعرفات مقتصرة فقط علي الحجاج النظاميين التابعين للشركات فقط، مشيرا إلى أنه يمنع علي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات مني وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية وبغير تأشيرات حج، موضحا أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وايضا غير مدرج بالقائمة المعلقة علي مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، مؤكدا أنه تم إرسال كتاب دوري في هذا الشأن إلى شركات السياحة لتحذيرهم من تلك المخالفة، وأشار إلي أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.