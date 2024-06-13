الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

برأسمال 700 مليون دولار.. "شيريكجي" التركية تنفذ مشروعًا للملابس ببورسعيد

جريدة الدستور

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن شركة شيريكجي أوغلو التركية  للملابس الجاهزة، حصلت على موافقة بإقامة مشروع لتصنيع الجينز في محافظة بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى، وذلك بناءً على الترتيبات التي أجراها الوزير مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث سيتم التشاور مع الشركة لتحديد أفضل مكان لإقامة المصنع بالمحافظة بما يلبي خططها الإنتاجية والتصديرية.

تفاصيل المشروع

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع  عاطف شيريكجي، رئيس شركة شيريكجي أوغلو، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع كبريات الشركات التركية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، وذلك بحضور  السفيرعمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وقال الوزير، إن شركة شيريكجي أوغلو تمتلك 22 مصنعًا في تركيا لتصنيع الملابس والمنسوجات و3 مصانع في دول أخرى.

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كما التقى سمير ممثلي شركة ايداتكس المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة والتي أسست فرعًا لها في مصر وتسعى حاليًا للحصول على قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة مشروع إنتاجي لها.

والتقى "سمير" سليم سانكايا الرئيس التنفيذي لشركة يشين جروب وهي من كبريات شركات الملابس الجاهزة في تركيا ومورد أساسي لمختلف العلامات التجارية العالمية، وهي من أولي الشركات التركية التي عملت بالسوق المصري ولديها 4 مصانع في مصر في برج العرب والإسماعيلية والعاشر من رمضان والتى توفر نحو 9500 فرصة عمل حيث تستهدف الشركة في إطار خطتها التوسعية لعام 2028 زيادة عدد العمالة لنحو 20 ألف عامل.

وأشار الوزير، إلى أنه التقى  جوركم إلفيريسي، مدير عام شركة شيشيجام لإنتاج الزجاج والتي تعد من أكبر منتجي الصودا أش والزجاج في العالم، وتمتلك استثمارات ضخمة بالسوق المصري في مجال الصودا أش وهو من المشروعات الهامة للحكومة المصرية خلال الوقت الراهن، حيث ستقوم الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة شراكة مع شركات محلية بالسوق المصري.

كما بحث سمير مع بوراك يتجن، مدير التسويق بمجموعة سيلفرلاين المتخصصة في مجال إنتاج إكسسوارات الملابس والأجهزة المنزلية خطة الشركة لضخ استثمارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

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وأشار الوزير خلال لقاءاته بالشركات، إلى أهمية استفادة الشركات التركية من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.

وأكد "سمير" حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج، والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية تستهدف الوزارة تعميقها وزيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة قامة مشروع لتصنيع الجينز في محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان الإنتاجية والتصديرية

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