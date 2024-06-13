الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضانى بـ300 جنيه.. أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي من 380:450 جنيهًا، فيما بلغ  سعر عِرق الفلتو البلدي نحو 420 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي اليوم 
وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و320 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو المفروم البلدي نحو 300 إلى 370 جنيهًا، وبلغ  سعر الكبدة الكندوز قيمة 340 و390 جنيهًا، وبلغ  سعر كيلو  اللحمة البتلو نحو قيمة 450 جنيهًا، وتراوح سعر اللحمة الضاني بين  300 و350 جنيهًا.

أسعار العجول وزن قائم 

وسجل سعر كيلو اللحم البقري وزن "قائم" كبير السن  نحو 120 جنيهًا، وجاء سعر اللحم البقري صغير السن اليوم ليُسجل نحو 140 إلى 150 جنيهًا.

وجاء سعر اللحم البتلو ليسجل نحو 250 جنيهًا، بينما سجلت أسعار العجول 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للعجل الواحد.

وسجل سعر كيلو اللحم الجاموسي وزن  قائم  نحو 155 جنيهًا، وسجل سعر اللحم البقري قائم نحو 175 جنيهًا، وسجل سعر الأغنام البلدي وزن قائم نحو 190 جنيهًا.


وسجل سعر الخراف وزن قائم اليوم 200 جنيه، وسجل سعر الماعز وزن  قائم 190 جنيهًا.

وأكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن أسعار اللحوم المذبوحة تتراوح بين ٤٠٠ جنيه للصندوق البقري و٣٥٠ للصندوق الجاموسي، ومتوقع أن تنخفض هذه الأسعار الأسبوع المقبل بشكل كبير قبل عيد الأضحى.

كما أن أسعار اللحوم وزن قائم في الأسواق حاليًا بسعر ١٧٠ جنيهًا للبقري وزن قائم، ومتوقع أن تنخفض الأسبوع المقبل إلى ١٦٥و١٦٠جنيهًا وزن قائم، وأن أسعار الجاموسي وزن قائم حاليًا ١٦٠ و١٥٥ جنيهًا ومتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل إلى ١٥٠ جنيهًا للكيلو، كما أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الضأن خراف وماعز وزن قائم من ٢٠٠ إلى ١٩٠ جنيهًا للكيلو وزن قائم. 

الضأن بــ جراد البحر جنيه للكيلو أسعار اللحوم البلدي

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