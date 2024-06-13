باب جديد للأمراض.. منظمات أهلية فلسطينية: الأوضاع فى غزة تزداد خطورة

علق الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على خطورة الأوضاع في غزة.

وقال الشوا، إن الأوضاع في غزة تزداد خطورة بمعنى الكلمة من استمرار القصف على مختلف مناطق قطاع غزة واستهداف المنازل والمدنيين، ونسف مربعات سكنية بأكملها على رءوس ساكنيها، مشيرًا إلى أن عائلات كاملة تُباد من خلال هذا القصف المتواصل، بالإضافة للجوع والعطش والمرض في إطار جريمة الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

2 مليون و300 ألف نسمة يعيشون رهينة لقيود الاحتلال

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه بات معظم سكان القطاع يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات القليلة المقدمة، بمعنى أن 2 مليون و300 ألف نسمة يعيشون رهينة لهذه القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات التي ينخفض عدد شاحناتها يومًا بعد يوم.

تكدس النفايات بسبب منع الاحتلال إيصالها لمكبات النفايات

أوضح أن المجاعة بدأت تنتشر بشكل واضح وكبير في جنوب ووسط غزة، وهذا من شأنه تهديد حياة الإنسان في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مختتمًا أنه تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة طفل يعانون من سوء تغذية شديدة، بجانب تكدس النفايات بسبب منع الاحتلال إيصالها لمكبات النفايات بالمنطقة الشرقية للقطاع ما يعد بابًا جديدًا للأمراض.