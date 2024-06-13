الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناشدة عاجلة من جمعيات المستثمرين المصدرين للخارج لتقليل إجازة عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ناشد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الاستجابة السريعة لتخفيف مدة إجازة عيد الأضحى المبارك على القطاعات والهيئات الحيوية نظرًا لتلقى الاتحاد مئات الشكاوى من العديد من المصانع والشركات على مستوى الجمهورية من تضررها الشديد وتضرر شحنات التصدير إلى الخارج بسبب العطلات الرسمية والتى توازى ثلث شهر تقريبًا.

وأعلن علاء السقطى رئيس الاتحاد عن تلقيه المذكرة الرسمية التى صدرت من جمعيات المستثمرين بالقاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد على مستوى الجمهورية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تؤكد تعرض المصانع المصدرة لخسائر بسبب ارتباط المصانع بعقود تصدير وتوريد لعملاء خارج مصر، بالإضافة إلى تعرضهم لضغوط مالية بسبب اضطرارهم لتعويض العمال عن العمل فى إجازات العيد بضعف الأجر المقرر تطبيقًا للقانون.

كما أكد السقطى تلقيه شكاوى أيضًا من المصانع المستوردة للمواد الخام والتى يضطرون فيها لدفع ١٥٠٠ دولار لكل حاوية عن كل يوم إجازة يتم دفعها للخط الملاحى المتعقد معه والواقع أن هناك آلافًا من الشحنات موجودة كان يمكن تخليصها بشكل أسرع ويجنب المستوردين دفع غرامة ١٥٠٠ دولار عن كل حاوية بسبب إجازة العيد.

وقال إن جميع المستثمرين المصدرين  فى مصر الذين يبذلون جهودًا مضنية لزيادة الإنتاج المحلى  ويناشدون الحكومة مشاركة القطاع الخاص فى أى قرارات يمكن أن تؤثر على الاستثمار وعجلة الاقتصاد المصرى، كما يناشدون الحكومة تطبيق قانون العمل الذى يحدد إجازة عيد الأضحى المبارك بيوم الوقفة بالإضافة إلى يومين فقط مراعاة للاستثمار.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزير الصناعة عيد الأضحى المبارك لمشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء و ووزير الصناعة والتجارة

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