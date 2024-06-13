مصايف الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين فى عيد الأضحى

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن مصايف الإسكندرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ من خلال عدة تجهيزات والإجراءات المفعلة على الشواطئ والأماكن السياحية والفندقية التابعة للإدارة، لاستقبال الزائرين والمصطافين خلال إجازة العيد.

وأوضح لـ"الدستور"، أنه تم الاجتماع بمستأجري الشواطئ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للتأكيد على حُسن معاملة الرواد، وتجهيزات كافة الشواطئ لاستقبال المصطافين، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لتجهيزات الشواطئ والتي تتضمن صيانة الشماسي، وغرف تغيير الملابس ودورات المياه، والتأكيد على تواجد الخطوط العائمة بالشواطئ وعمال الأبراج والرايات.

جاهزية منظومة الإنقاذ ووحدات الإسعاف على الشواطئ

وأكد جاهزية منظومة الإنقاذ، حيث تم عقد دورة تدريبية للمنقذين بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ لرفع كفاءتهم، كما تم أيضًا التأكيد على جاهزية وحدات الإسعاف على الشواطئ، وتوافر كافة الاسعافات الأولية، فضلًا عن تفعيل غرفة عمليات مركزية لاستقبال كافة الشكاوي وتتضمن 9 خطوط بكافة شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، مع نشر المفتشين بكافة الشواطئ على ساحل البحر المتوسط بالمحافظة لمتابعة كافة التجهيزات ومراقبة انتظام العمل وراحة الرواد.

حملات على الأماكن السياحية والفنادق



ولفت إلى أنه على التوازي يتم تنفيذ حملات دورية للمراقبة على الأماكن السياحية التابعة للإدارة والتأكد من عدم إقامة حفلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى متابعة قوائم الأسعار بالمطاعم والكافيهات التابعة لإشراف الإدارة والتأكد من الإلتزام بها، فضلًا عن المرور على الفنادق لمتابعة مدى نظافة الغرف وتقديم خدمة جيدة للرواد ومراجعة قوائم الأسعار أيضًا واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ مع المتابعة المستمرة لنسب الإشغال وإعلان أسماء الشواطئ التي تم اكتمال العدد بها كل ساعتين عبر صفحة الإدارة المركزية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليتم توجيه الزائرين للشواطئ الأخرى التي تكون نسب الإشغال بها أقل وتستوعب الرواد، مؤكدًا أن شواطئ الإسكندرية ترحب بكافة زائريها من المصطافين من أهالي المدينة أو الضيوف من كافة المحافظات والسائحين للاستمتاع بأجواء عروس البحر الساحرة.

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