الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيء النية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية. 

المتهمون اعترفوا بارتكاب 6 وقائع

واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية سرقة السيارات تشكيل عصابي منشأة ناصر

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