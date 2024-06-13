تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيء النية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية.

المتهمون اعترفوا بارتكاب 6 وقائع

واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.