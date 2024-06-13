محافظ سوهاج يبحث إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع وحدة تقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، لبحث إنهاء إجراءات التقنين، والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، بحضور السيد عبد العليم التهامي مدير وحدة التقنين، ولجان التظلمات بإدارة الأملاك بالديوان العام.

إجمالي الطلبات المسجلة على المنظومة بلغ 13774 طلبا

واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع ما انتهت إليه المنظومة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة على المنظومة 13774 طلبا، وتم إرسال 11413 طلب منها إلى المساحة العسكرية، وبلغ عدد الموافقات العسكرية 8708 موافقة.

وتم التعاقد على 6950 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية مليار و287 مليون و171 ألف جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 1758 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، ووجه المحافظ بسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.

25 مجزرا جاهزا للعمل طوال اليوم وذبح الأضاحي بالمجان

على الجانب الاخر، شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.



وأشار المحافظ إلى جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة، وذبح الأضاحي بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، والصحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتكثيف الحملات ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر، ورصد أي حالات للذبح خارج المجازر.