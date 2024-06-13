الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باولو فونسيكا مديرًا فنيًا لـ ميلان خلفًا لـ"بيولي"

باولو فونسيكا
باولو فونسيكا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مديرًا فنيًا للفريق الأول بالموسم الجديد 2024-2025.

وكان نادي ميلان قد أكد في وقت سابق، رحيل المدرب ستيفانو بيولي بنهاية الموسم المنصرم 2023-2024، رغم أن عقده كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2025، ليُنهي مسيرة دامت قرابة الخمس سنوات مع الفريق. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ميلان يعلن تعيين فونسيكا مديرًا فنيًا

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مديرًا فنيًا للفريق الأول، بدءًا من الموسم الجديد 2024-2025، وذلك خلفًا لنظيره ستيفانو بيولي.

وأكد نادي ميلان في بيانه عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، أنه تم التوصل لاتفاق مع باولو فونسيكا بشأن تدريب فريق ميلان الأول بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وكتب نادي ميلان في بيانه: "نود الترحيب بالمدرب الجديد باولو فونسيكا.. نحن متحمسون لبدء هذه المغامرة الجديدة معًا".

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مشوار باولو فونسيكا التدريبي قبل تولي مسئولية ميلان

وبدأ باولو فونسيكا، صاحب الـ51 عامًا، مشواره التدريبي بتولي مسئولية قيادة فريق الشباب بنادي إستريلا البرتغالي عام 2005، وتدريب فريق باكوس دي فيريرا البرتغالي، وتأهل معه إلى الجولة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا، بجانب سبورتنج براجا وتوّج معه بلقب كأس البرتغال.

كما تولى باولو فونسيكا قيادة فريق بورتو في عام 2013، ثم تولى تدريب فريق شاختار دونيتسك الأوكراني لمدة 3 مواسم، وحصد معه 7 ألقاب والثنائية المحلية 3 مرات، وحقق رقمًا قياسيًا بتحقيق 103 انتصارًا في 139 مباراة.

كذلك قام بتدريب فريق روما الإيطالي، ووصل معه إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عام 2021، وذلك قبل تدريب فريق ليل الفرنسي لمدة موسمين حتى نهاية الموسم المنصرم 2023-2024.

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