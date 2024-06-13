الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: العلاقة بين المواطن والحكومة تحتاج إلى ترميم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن العلاقة بين المواطن المصري والحكومة تحتاج إلى ترميم.

وأضاف "الباز" حلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "فضلنا سنوات طويلة العلاقة بين المواطن والحكومة كانت علاقة الكفيل الكامل الحكومة هي اللي لازم توفر وتعمل كل حاجة ولو في مشكلة تبقى هي السبب فيها".

وتابع: "هذا لا ينفي وجود مسئولية على المواطنين، العلاقة مينفعش تكون بهذه الصورة الاتكالية الكاملة وهي أن المواطن ليس عليه إلا أن ينام ويستيقظ وكل حاجة متوفرة وموجودة".

وأوضح أن هذا الترميم مهم لأنه ظهر في ردود أفعال الناس في تقديم الحكومة استقالتها وإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

محمد الباز الباز الحكومة مش حسبة برمة المواطن والحكومة

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