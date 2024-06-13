إلغاء حفل مطربي المهرجانات مسلم وعمر كمال وعنبة باستاد القاهرة

أعلن مؤدي المهرجانات "عنبة" إلغاء حفله، الذي كان من المقرر أن يجمعه مع مؤديي المهرجانات مسلم وعمر كمال، غدًا الجمعة، في ملعب الهوكي باستاد القاهرة.

وكتب "عنبة" منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" معلقًا: "تم إلغاء حفل يوم 24 يونيو الجاري، ومن قام بالحجز عليه الحصول على ثمن تذكرته".

"الموسيقيين" تحدد موعدَا جديدًا للتحقيق مع مسلم

وقررت نقابة المهن الموسيقية استدعاء المطرب الشعبي "مسلم" للتحقيق معه بعد إقامة حفل غنائي له داخل إحدى المدارس الخاصة بالغربية، في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ما جعله يتصدر محركات البحث "جوجل".

وتضمن حفل مسلم في مدرسة المحلة، أغنيات للمطرب الشعبي مسلم، فيما كان الطلاب يرقصون داخل المدرسة على أغنية "عيني على الكاريزما.. عيني على الثبات".

وكشف د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، حقيقة تحويل مطرب المهرجانات مسلم للتحقيق بعد واقعة حفله داخل مدرسة خاصة في المحلة الكبرى دون تصريح.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، إنهم لم يقوموا بتحويل مسلم للتحقيق أو إيقافه عن الغناء، كما تداول بعض المواقع، مؤكدًا أنهم قاموا باستدعائه لسؤاله حول ملابسات الواقعة فقط، مشيرًا إلى أنهم يريدون فقط معرفة حقيقة الأمر فقط، متمنيًا تحري الدقة قبل نشر تلك الشائعات.