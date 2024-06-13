"أوكسفام" تطلب الانضمام لدعوى وقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل

قالت منظمة أوكسفام، إنها قدمت طلبًا للمحكمة العليا البريطانية للانضمام لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

وأكدت، وفقًا لتصريحات فضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس، أنها ستزود المحكمة بمعلومات مهمة حول عمليات القتل الجماعي والتدمير الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة أوكسفام، إنه لا خطة بديلة لأكثر من مليون شخص في رفح، وإذا شنت إسرائيل أي هجوم بري سيفاقم الوضع الكارثي في قطاع غزة.

أكدت، وفقًا لتصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن تدمير البنية التحتية المدنية في غزة وفرض إسرائيل قيودًا صارمة على تسليم المساعدات جعلا الظروف المعيشية الشبيهة بالمجاعة غير محتملة.