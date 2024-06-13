الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوكسفام" تطلب الانضمام لدعوى وقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل

منظمة أوكسفام
منظمة أوكسفام

قالت منظمة أوكسفام، إنها قدمت طلبًا للمحكمة العليا البريطانية للانضمام لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

وأكدت، وفقًا لتصريحات فضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس، أنها ستزود المحكمة بمعلومات مهمة حول عمليات القتل الجماعي والتدمير الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة أوكسفام، إنه لا خطة بديلة لأكثر من مليون شخص في رفح، وإذا شنت إسرائيل أي هجوم بري سيفاقم الوضع الكارثي في قطاع غزة.

أكدت، وفقًا لتصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن تدمير البنية التحتية المدنية في غزة وفرض إسرائيل قيودًا صارمة على تسليم المساعدات جعلا الظروف المعيشية الشبيهة بالمجاعة غير محتملة.

غزة قطاع غزة إسرائيل الأسلحة البريطانية لإسرائيل أوكسفام

مواد متعلقة

إعلام عراقى: إصابة 15 شخصًا فى حريق بمصفاة نفط بأربيل

أجواء مضطربة بفرنسا.. مراسل "القاهرة الإخبارية": ماكرون فاجأ الجميع بقرار الدعوة للانتخابات

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى بلدات عدة بالجليل الأعلى

ميدفيديف يدعو لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية

حزب الله يستهدف موقع الراهب الإسرائيلى بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية

8 وزراء خارجية يدعون لتقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس فى الاتحاد الأوروبى

عقوبات أمريكية لأكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على حرب أوكرانيا

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

قرار جديد بشأن شقيق "كهربا" المتهم بضرب رضا البحراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل