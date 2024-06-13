الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شوارع العجوزة لاستقبال عيد الأضحى (صور)

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجميل الشوارع بالمسحطات الخضراء والحفاظ علي الشكل التجميلي لشارع جزيرة العرب بالعجوزة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الرئيس لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المحافظات والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الحفاظ علي المسطحات الخضراء

بذلت وزارة البيئة جهودًا عديدة للحفاظ علي المسطحات الخضراء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى زراعة الأشجار خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومن بينها مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، حيث تمت زراعة حوالى 186 ألف شجرة داخل الجامعات المصرية (جامعات عامة/ خاصة/ دولية) بالتعاون مع جهاز شئون البيئة على مستوى الجمهورية، كما تمت زراعة 45 ألف شجرة بمعاهد أزهرية بالمحافظات، و57 ألف شجرة تمت زراعتها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، و25 ألف شجرة تمت زراعتها بالكنائس والأديرة، و40 ألف شجرة تمت زراعتها بمحافظتى جنوب وشمال سيناء.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت القادم المواقف 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية اجازة عيد اأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء بأن يضاف إجازة عيد الاضحي المبارك العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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