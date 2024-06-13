الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور المحافظ.. مبادرة لتعريف طلاب التربية الخاصة مناسك الحج في شمال سيناء

المبادرة
المبادرة

نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، مبادرة" لبيك اللهم لبيك" لتعليم طلاب مدارس التربية الخاصة بمناسك الحج، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد المحافظ أهمية تدريب طلاب المدارس وخاصة طلاب المدارس الخاصة بمناسك الحج والتعريف بأهمية تلك الأيام المباركات وفريضة الحج، التي تهفو قلوب المسلمين لأدائها.

ووجه المحافظ الشكر إلى إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم على المبادرة وعلى مختلف المبادرات التي تنظمها الإدارة لصالح طلاب المدارس الخاصة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بجميع مؤسساتها بطلاب التربية الخاصة من ذوي الهمم.

أكد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المبادرة جاءت في ظل اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم والمديرية بطلبة التربية الخاصة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفريضة الحج.

ووجهت ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا، الشكر إلى محافظ شمال سيناء على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة المدارس وخاصة مدارس التربية الخاصة، والاهتمام بهم ورعاية المبادرات التي تدخل السعادة في نفوسهم.

وأشارت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى مشاركة 100 طالب وطالبة من مدارس التربية الخاصة في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد في المبادرة، حيث تم تدريب الطلبة على فريضة الحج من خلال مجسمات لكلا من الكعبة المشرفة وجبل عرفات والصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح وتقصير الشعر والحلق.

وأعلنت كمال عن توزيع الوجبات والهدايا علي الطلاب المشاركين في المبادرة وأولياء الأمور، مقدمة التهنئة لجميع طلبة مدارس التربية الخاصة بقدوم عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى تنفيذ مبادرة خلال العيد لطلبة التربية الخاصة لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

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محافظ شمال سيناء وزارة التربية والتعليم فريضة الحج عيد الأضحى المبارك

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