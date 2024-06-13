ضبط لصوص الدراجات النارية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

ونجحت الجهود برئاسة اللواء في ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة).

واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة.