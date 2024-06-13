الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس يوم عرفة.. "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس يوم عرفة

وأكدت هيئة الأرصاد على أنَّ ذروة الموجة الحارة بدأت من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، وقد تصل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 40 درجة في الظل، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

ونوّهت الأرصاد الجوية على المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً خلال فترة الظهيرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة شعورهم بارتفاع درجات الحرارة.

موعد انكسار الموجة الحارة

وذكرت "الأرصاد" في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذروة الموجة الحارة تستمر من الخميس إلى السبت 15 يونيو 2024، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك بمعدل (3- 4) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

طقس وقفة عرفة

وبالتالي فإنَّ البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل وهو وقفة عرفة، حيثُ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، وقد تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 40 درجة في الظل.

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أسباب ارتفاع الحرارة

وأرجعت "الهيئة" أسباب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وتيارات هوائية هابطة، مما يؤدي إلى تسخين الهواء وسط أجواء مشمسة، مع امتداد منخفض جوي سطحي يزيد من درجات الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى موعد انكسار الموجة الشديدة الحرارة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى والذي يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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