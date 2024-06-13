الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتعاون بين المعهدين الفرنسي وجوته.. مصر تستضيف عيد الموسيقى والبيئة

معهد جوته
معهد جوته

تنطلق احتفالية “عيد الموسيقى والبيئة.. grüne fete de la musique”  يوم ٢١ يونيو الجاري في الإسكندرية، ويومي ٢٢ و٢٣ يونيو في القاهرة بالتعاون بين المعهد الفرنسي في مصر ومعهد جوته القاهرة.

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عيد الموسيقى والبيئة في مصر

 ووفقا لبيان صادر معهد جوته، تلقت “الدستور” نسخة منه فانه للمرة الثانية يتعاون المعهد الفرنسي في مصر ومعهد جوته القاهرة مع شركة أورينت برودكشنز، ومنظمة جرينيش، لتنظيم هذه النسخة الخضراء من مهرجان الموسيقى الشهير، وهو احتفال سنوي وعالمي للموسيقى يقام في أكثر من ١٢٠ دولة. 

ويفتتح البرنامج لأول مرة هذا العام هي في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية يوم ٢١ يونيو، ثم يواصال فعالياته لمدة يومين في حديقة الأزهر بالقاهرة وفي مهرجان العام الماضي، شارك ما يقارب من ٢٠ ألف شخص.

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البرنامج الموسيقى في الحفل

ويضم البرنامج الموسيقي لعيد الموسيقى والبيئة grüne fete de la musiqu (Grüne تعني بالألمانية اللون الأخضر حيث يشير إلا الفعاليات البيئية) العديد من الفنانين والفرق الموسيقية من مصر وفرنسا وألمانيا، وهم أحمد عيد/إيلاف، وأقصى الواسط، وعين العقل. 

بالإضافة إلى عروضهم، سيقدم أحمد عيد وعين العقل و"إلكتروزبالة" نتاج إقامتهم الفنية التي قضوها في مركز بساريا للفنون بالإسكندرية بقيادة الموسيقار أحمد صالح.

بالإضافة إلى البرنامج الموسيقي، سيتم تقديم حلقات نقاشية واجتماعات موائد مستديرة، وورش عمل حول السياسات الحضرية والبيئية مع باحثين وفاعلين في المجال العام ونشطاء بيئيين يومي ٢٢ و٢٣ يونيو في حديقة الأزهر بالقاهرة. 

وبالتوازي مع ذلك، سوف تشارك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاستدامة البيئية مثل البديل، Very Nile، وجود، وButtonUp، وستقدم أعمالها وأنشطتها في أكشاك تفاعلية في الاحتفالية.

عيد الموسيقى مصر “الاسكندرية البيئة احتفالية

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