الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

أسقف نجع حمادي يهدى المصحف الشريف لمحافظ قنا خلال تهنئته بالعيد

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

 وترأس الوفد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، والقمص لوقا هلال وكيل المطرانية، وضم الوفد كل من الآباء القمص رويس لويز،  والقمص متياس فوزى، والقمص بقطر نسيم، والنائب ماجد طوبيا، ومجدى بشرى منسق غام أبراشية نجع حمادى، والدكتور مينا زرزور ممثل مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقنا، والسيد أميل أيوب، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

 شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد

رحب محافظ قنا بوفد المطرانية، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يبعث برسالة للعالم أجمع، مفادها أننا جميعًا شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد ويؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى، معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

من جانبه أكد الأنبا بضابا حرصه على الزيارة، وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.

 وفي ختام اللقاء أهدى نيافة الأنبا بضابا لمحافظ قنا مصحفًا تعبيرًا عن سعادته  ولتوطيد أواصر المحبة بينهم.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا الداودي

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