بعد حسام حبيب.. سر إخفاء شيرين عبد الوهاب هوية زوجها الجديد

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد إعلانها عن خطبتها على رجل أعمال رفضت الإفصاح عن هويته احترامًا لرغبته، حتى أنها تحدثت أن أغنية "زينة العرايس" ستهديها لنفسها لأنها “وش الخير عليها”.

سر إخفاء شيرين عبدالوهاب هوية زوجها المستقبلي

وقررت الفنانة شيرين عبدالوهاب إخفاء هوية زوجها المستقبلي، وهو أحد رجال الأعمال بعيدًا عن الوسط الفني، إلا أن شيرين دائمًا ما تجد لذة في إخفاء المعلومات عن شريك حياتها بعيدًا عن الجمهور.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد اللقاءات التلفزيونية، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث وصفت أن الزواج السري به "لذة" مختلفة عن الزواج المعلن، قائلًة: "إشهار الزواج أو عدمه لكلٍ منهما سلبياته وإيجابياته، وأنا أرى لذة في الزواج السري، لأنني استشعر بأنني معشوقة وهذا الشعور أحبه".

نبوءة عالمة الفلك للفنانة شيرين عبدالوهاب

وتحققت نبوءة عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف، للفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث خرجت منذ فترة قليلة تتحدث عن خطوبتها على أحد الأشخاص، بعيدًا عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدًة أن انفصال الثنائي سيكون نهائي بلا رجعة.

وقالت ليلي عبداللطيف: "شيرين حبيبة قلبي، وهتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين كما عرفناها من قبل، ومش هترجع لحسام، وما هتكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هدت".