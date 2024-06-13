محمد الباز: لا يجوز تجاهل أزمات كبدتنا الكثير عند تقييم وضع مصر الاقتصادى

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأمور في مصر متشابكة جدًا، والمواطن عليه مسئولية فيما يحدث من حوله من أزمات ومشكلات.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أنه عند تقييم الوضع الاقتصادي لمصر لا يجوز تجاهل العديد من الأزمات التي تعرضت لها على مدار 10 سنوات.

وتابع: "فلنفترض أن الفصيل الإرهابي استسلم وارتضى بقرار الشعب في 30 يونيو وانسحب من الحياة السياسية، كان الوضع سيكون أفضل كثيرًا، مصر تكلفت تكلفة كبيرة جدًا ووقتًا كثيرًا ومجهودًا بسبب وجود هذا الفصيل الإرهابي في حياتنا".

واستكمل: "لو الفصيل ده اختفى وتوابعه مكناش هندفع ما يقرب من 120 مليار جنيه أنفقتهم مصر لمواجهة الإرهاب، إحنا لا نبرر وضع معين لكن نحاول فهم الموضوع".

وأردف: "لو مكناش أنفقنا هذا المبلغ الكبير وكان اتوفر علينا وجع نفسي واجتماعي وآلاف الشهداء والمصابين كان زمان الفلوس دي تم ضخها في عملية التنمية اللي بدأت مع الحرب على الإرهاب".

وأكد "الباز" أن مصر دفعت أيضًا تكلفة كبيرة جدًا بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية وحرب غزة، متابعًا: "هذه الأحداث أخرتنا بشكل كبير"، مشيرًا إلى أنه عند تقييم الوضع الحالي خصوصًا اقتصاديًا لا يجوز تجاهل كل هذه التغيرات التي حدثت وأثرت في مسار الحياة بمصر.