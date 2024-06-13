بنك الطعام المصري يتلقى تبرعًا بقيمة 250 ألف دولار من مؤسسة Visa لتمكين صغار المزارعين وتقديم 238 ألف وجبة مدرسية

دعم صغار المزارعين في محافظتي البحيرة والمنيا وتوفير الوجبات المدرسية للطلبة من خلال برنامج "ابني بكرة"..

أعلن بنك الطعام المصري عن تلقيه تبرعًا بقيمة 250 ألف دولار من مؤسسة Visa لدعم برنامج التغذية المدرسية "ابني بكرة" من خلال توفير 238 ألف وجبة للطلبة، ودعم صغار المزارعين في محافظتي البحيرة والمنيا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية التبرع في مقر بنك الطعام المصري الرئيسي بالتجمع الثالث، بحضور السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وملاك البابا المدير العام ونائب رئيس شركة VISAفي مصر وبعد التوقيع، قام موظفي شركة Visa بالمشاركة في تعبئة كراتين الأغذية وتجهيز الوجبات في المطبخ المركزي في إطار التزامهم بتقديم الدعم لفئات المجتمع المختلفة.

ويلعب بنك الطعام المصري دورًا محوريًا في الوقاية من سوء التغذية للطلاب من خلال توفير 60 ألف وجبة مدرسية يوميًا، تغطي ثلث الاحتياجات الغذائية للأطفال، ومن خلال إنشاء مطابخ مدرسية في قرى مختارة أو مواقع مركزية بالقرب من المدارس، يعمل بنك الطعام المصري علي تلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للطلاب بالإضافة إلى تمكين المرأة من خلال خلق فرص عمل لأمهات الأطفال المستهدفين.

وبجانب الدعم العيني الذي تقدمه برامج التغذية المدرسية فهي تعد بمثابة منصة لتعزيز الوعي الغذائي بين الأطفال وأولياء الأمور، مما يؤدي بدوره إلى تحسين نسب الحضور وينعكس على الأداء الدراسي للطلاب، ويساهم في انخفاض معدلات التسرب وحالات عمالة الأطفال.

وإدراكًا للأهمية الكبيرة لتوفير التغذية الكافية أثناء مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة، طور بنك الطعام برنامج تغذية الحضانات بعد نجاح برنامج التغذية المدرسية، يضمن هذا البرنامج حصول الحضانات المشاركة على أغذية صحية يومية مصممة خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات.

يلتزم بنك الطعام المصري، بالإضافة إلى جهوده في قطاع التعليم، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة الزراعية اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتوعية المزارعين بإدارة مرحلة ما بعد الحصاد لمنع هدر الغذاء، ويهدف بنك الطعام المصري إلى زيادة دخل المزارعين وتحسين سبل عيشهم بالإضافة إلى ضمان إمدادات مستدامة من المحاصيل لبرامج التغذية الخاصة به.

يكرس أيضًا بنك الطعام المصري جهوده لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ برامج مصممة لتعزيز قدراتها، ورفع مكانتها في سلسلة قيمة الإمدادات الغذائية، ودمجها في المنظومة الأوسع لسلسلة الإمداد الغذائي لبنك الطعام المصري، بالإضافة إلى ذلك، يتعاون بنك الطعام المصري مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة لتعزيزها وتسهيل نموها.

يعد التبرع جزءًا من برنامج مؤسسة Visa للعطاء، وهي مبادرة متعددة السنوات تم إطلاقها في عام 2022 مخصصة لمعالجة القضايا الاجتماعية المحلية في المجتمعات المحيطة بمكاتب Visa العالمية، وستمكن هذه المبادرة أيضًا موظفي Visa من التطوع مع بنك الطعام المصري لتعزيز مهمتها وتحقيق تأثيرها في المجتمع.

قال السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: "تؤكد الشراكة مع الجهات المرموقة مثل مؤسسة Visa على التزامنا بتمكين ودعم الفئات الأكثر استحقاقًا، ويعزز هذا التعاون مهمتنا ويمكننا من توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا، ومن خلال هذا التبرع، يستطيع بنك الطعام المصري تعزيز مبادراته للتنمية المستدامة، بما في ذلك برنامج التغذية المدرسية الذي يركز على الوقاية، وهو أحد أهم المحاور لدينا، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين ضمن محور التمكين وهو أحد محاور بنك الطعام المصري الأربعة".

تلتزم مؤسسة Visa بدعم الاقتصادات الشاملة حيث يمكن للأفراد والشركات والمجتمعات أن تزدهر معًا. وقال جراهام ماكميلان، رئيس مؤسسة Visa:" تركز مؤسسة Visa على مواجهة التحديات اليومية وتمكين أفراد المجتمع بالمهارات والتعليم اللازمين لبناء غدٍ أفضل، مما يتسق مع نهج بنك الطعام المصري، ونحن فخورون بالانضمام إليهم لضمان حصول المستحقين على الأساسيات التي يحتاجونها للمشاركة الفاعلة في مجتمعهم".

لمزيد من المعلومات عن بنك الطعام المصري، قم بزيارة [https://www.efb.eg/ وwww.rtk.efb.eg]. لمعرفة المزيد حول أحدث المنح والشراكات والبرامج والفعاليات لشركة Visa ومؤسسة Visa، تفضل بزيارة: visa.com وvisafoundation.org