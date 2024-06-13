تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024، نظرًا لقرب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أنه من المنتظر أن يحل علينا، موعد عيد الأضحى يوم الأحد القادم، ويبحث المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى، من أجل ترديدها فى يوم العيد خلال الصلاة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024

ويستفسر الكثيرون عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024، وهناك الكثير من الصيغ الخاصة بتكبيرات عيد الأضحى المُبارك، وهى كما يلى:.

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلًا.. لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

ما روي عن سلمان الفارسي، وهو أن صيغة التكبيرات «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا»، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقي.

«الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه.

«الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة وردت عن ابن عباس -رضي الله عنهما.

أبرز الأدعية الخاصة بعيد الأضحى المبارك

هناك العديد من الأدعية التي يُستحب أن تُقال في هذه الأيام المُباركة بجانب تكبيرات عيد الأضحى، ومنها هذه الأدعية:.