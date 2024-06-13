الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة صناعات الطباعة والتغليف تُشارك في المعرض الدولي العربي بالأردن

المهندس نديم إلياس
المهندس نديم إلياس

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركتها كراعي للمعرض العربي الدولي للبلاستيك وصناعات البتروكيماويات والتغليف خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2024 في الأردن، حيث يتيح المعرض فرصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها في السوق وتعزيز الصادرات.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، إن المعرض يستهدف مشاركة الشركات الرائدة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف من جميع أنحاء المنطقة للاستفادة من الأسواق النامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت غرفة صناعات الطباعة، إلى أن ️ المعرض الدولي سيضم العديد من القطاعات منها المطاط، البتروكيماويات، الأسمدة، إعادة تدوير البلاستيك، الطباعة والتغليف ومن المقرر  عرض أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الدول المشاركة في المعرض.

وأوضحت غرفة صناعات الطباعة والتغليف أن المعرض الدولي للبلاستيك والتعبئة والتغليف سيشهد عرض التكنولوجيا المتقدمة والآلات لتصنيع البلاستيك والبتروكيماويات ومن المتوقع أن يجذب المعرض عددًا كبيرًا من العارضين والزوار والمتخصصين في الصناعة.

ويعتبر  السوق الأردني واحدًا من الوجهات الرئيسية في المنطقة لما يتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة أعمال مشجعة على الاستثمار  والتجارة كما أنه يعد بوابة لوصول المنتجات لأسواق عدة منها العراق وسوريا والسعودية ولبنان.

غرفة صناعات الطباعة اتحاد الصناعات المصرية الأردن صناعة البلاستيك العراق وسوريا

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