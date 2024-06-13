الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب التجمع: تنسيقية شباب الأحزاب تملك مقومات نموها وتطورها التنظيمى

سيد عبدالعال
سيد عبدالعال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعد واحدة من أهم الكيانات التنظيمية الشبابية، والتي تبلورت على خلفية المشروع الوطني الديمقراطي، والذي يمثل بدوره محورًا رئيسيًا لنضال الحركة الشبابية والطلابية المصرية عبر قرن من الزمان.

وأضاف "عبدالعال" "تميزت التنسيقية من حيث النشأة بارتباط قوي بالنضال الوطني الديمقراطي للشعب المصري من أجل الحياة الكريمة والحقوق السياسية وضد الاستبداد والفساد والطائفية".

 تجربة عملية نضالية

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن المشترك بينهم هو تجربة عملية نضالية من أجل هذه الأهداف رغم التنوع الاجتماعي والفكري والثقافي وتفاوت الخبرات التنظيمية إلا أنهم قد نجحوا في تحديد المشترك النضالي بينهم وهو (شعارت ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو) كبرنامج عمل سياسي سلمي.

وواصل: "ويمكن أن نرصد تلك الرؤية في الممارسة العملية بالبرلمان بغرفتيه، حيث شكلت هذه الأهداف أساس موقفهم المؤيد والمعارض لما تطرحه الحكومة، ومن جانب آخر انحيازهم الكامل للمشروع التنموي (السياسي والاجتماعي) والذي يقوده الرئيس السيسي منذ ٢٠١٤".

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