مجموعة السبع تتوصل لاتفاق "مؤقت" بشأن قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن مفاوضي مجموعة السبع تمكنوا من التوصل لاتفاق مؤقت بشأن استخدام الأرباح من الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في محاولة لتعزيز الدعم لكييف.

وقال شخصان مشاركان في المحادثات - في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أوردتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن مسؤولين من مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة لأعضاء المجموعة لتقديم نحو 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعومة بالعائدات المستقبلية من الأصول الروسية إذ تتصدر قضية المساعدات المالية لأوكرانيا محور القمة السنوية للمجموعة في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.



وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه لم يتم تحديد التفاصيل بشأن صيغة الاتفاق بما في ذلك من سيتحمل المخاطر النهائية للقرض لأوكرانيا والكيفية التي سيتم بها توزيع الأموال - في البيان المتفق عليه.



ونسبت الصحيفة البريطانية إلى أحد المسئولين الاثنين الذي اشترط عدم الكشف عن هويته قوله:"تم الانتهاء منه على مستوى المبعوثين تم الاتفاق ولا أتوقع أن يقوم أي من القادة بمنعه، هناك اتفاق مؤقت، لكن بالطبع تحتاج إلى موافقة رسمية من زعماء مجموعة السبع".



وتوقعت "فاينانشيال تايمز"، الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من اليوم عندما ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زعماء مجموعة السبع في جلسة القمة.



وكان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد قال في وقت سابق، إن القادة على وشك تحقيق نتيجة جيدة ويمكن الإعلان عن رؤية مشتركة للمضي قدما بهذا الشأن في وقت لاحق من اليوم.