الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

يوم فقط وستبدأ إجازة عيد الأضحى التي طال انتظارها، حيثُ يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري، على أن تبدأ الإجازة الرسمية من وقفة عرفات بعد غدٍ السبت 15 يونيو، ويستمر العيد لمدة ثلاثة أيام إضافية، ويجتمع مليارات المسلمين في جميع أنحاء العالم معًا للاحتفال باليوم الأول منه.

أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024

وفي هذا الإطار، تستعرض "الدستور" قائمة لكيفية الاستمتاع واستكشاف القاهرة خلال عطلات عيد الأضحى 2024.

1. ديريجين

مدرسة ركوب الخيل هذه القريبة من نزلة السمان في منطقة الأهرامات مفتوحة 24 ساعة في اليوم، إلى جانب ركوب الخيل في الصحراء، يمكنك الاستمتاع بالشاي الخاص بهم، المصنوع باستخدام الحطب. ساعتين ركوب ومشروبين سعر الفرد حوالي 120 جنيه.

2. جنوب خليج مصر

يمكنك الاستمتاع بالعرض النوبي، في 25 طريق القاهرة السويس، على بعد كيلومترين تقريبًا من مدينة الشروق، إذ يعد هذا المكان رائعًا للعائلات، وخاصة الأطفال، حيث يقدم برنامجًا للأطفال خلال العيد، بما في ذلك الرقص الأراجيد وعرض الدمى وفريق الرسوم المتحركة وركوب الخيل، سعر التذكرة 60 جنيهًا مصريًا للشخص الواحد تقريبًا، والأطفال أقل من أربع سنوات الدخول مجانًا.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024.. أرق التهاني والعبارات

أماكن ذبح الأضاحي بالقاهرة الكبرى خلال عيد الأضحى 2024

3. القرية الفرعونية

إنها مكان ممتع، خاصة للأطفال المفتونين بتاريخ مصر القديمة، وتفتخر القرية بما تسميه المتحف الحي للتاريخ والحياة المصرية، مع نسخ طبق الأصل من قرية قديمة ومقبرة توت عنخ آمون، يمكن للأطفال استكشاف ورؤية الأشخاص الذين يرتدون زي المصريين القدماء وهم يمارسون أنشطة مثل صيد الأسماك والزراعة وما إلى ذلك.

تقع القرية على شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، ويشمل الدخول جولة في القرية ومعارض تروي حياة الرؤساء المصريين السابقين مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات. 

عندما تبحر عبر القنوات التي تمر عبر الجزيرة، فإنك تنغمس تمامًا في مصر ذات التاريخ والأساطير، وفي كل مكان تنظر إليه، ستجد المزيد والمزيد من مشاهد وأصوات مصر القديمة، ويصبح من الممكن أن تتخيل أنك سافرت عبر الزمن إلى ماض بعيد ومجيد. 

4. المسرح القومي المصري

إذا كنت من محبي المسرح، يمكنك الاستمتاع بهذا المكان الفني التاريخي في قلب وسط المدينة، بالقرب من ميدان العتبة.

5. مزرعة ماريان

تعتبر هذه المزرعة جوهرة مخفية لمحبي الطبيعة، حيثُ يمكنك الاستمتاع بيوم هادئ مليء بالمرح هنا باللعب مع الكلاب الودودة للغاية، أو يمكنك إطعام ومشاهدة حيوانات المزرعة الجميلة، بما في ذلك الحمير والأغنام والماعز والأبقار والجاموس المائي، الدجاج والديكة والبط والإوز والديوك الرومية - سمها ما شئت. 

تعمل المزرعة أيضًا كمأوى للكلاب، ولكن يُرجى عدم إحضار مأوى خاص بك أو أي مأوى جديد في هذا الوقت.

سيحب الأطفال الصغار ركوب الخيل الآمن، حيث توفر المزرعة الخوذات والإشراف، مما يجعلها ممتعة وآمنة للأطفال الصغار والكبار على حد سواء، وأثناء الطقس الدافئ، توجد أيضًا حمامات سباحة متناثرة على العشب للأطفال.

الموقع: على بعد 1.5 كم جنوب سقارة كونتري كلوب، قبالة طريق المنصورية، بالقرب من أهرامات أبو صير، خلف فيلا دكتور مجدي عجماوي، عصبة الحواجت.

6. حديقة الأزهر

يمكن القول أن حديقة الأزهر هي أحد أجمل حدائق القاهرة على الإطلاق، فالحديقة تقع على مساحة هائلة، وتتمتع برؤية ممتازة لقلعة صلاح الدين والقاهرة القديمة.

العنوان

طريق صلاح سالم، الدرب الأحمر، وتبدأ مواعيدها من من 9 صباحًا حتى 11 مساءً.

يرجى العلم بأنَّ الأسعار المذكور أعلاه، قد تكون متغيّرة وفقًا لقائمة أسعار كل مكان.

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رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024.. أرق التهاني والعبارات

أماكن ذبح الأضاحي بالقاهرة الكبرى خلال عيد الأضحى 2024

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