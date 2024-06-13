محلل اقتصادي: الرئيس السيسي يستهدف ضم شرائح جديدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية

قال مجدي دربالة المحلل الاقتصادي، إن الاجتماع الذي انعقد بين هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، لمناقشة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور(27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لا يجب أن يتم فصله عن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة دومًا لدعم محدودي الدخل ودعم الموظفين.

وأضاف دربالة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لـنشرة dmc، المذاعة عبر قناة "dmc"، أنه منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يسعى منذ البداية لرفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضم شرائح لم تكن مستهدفة قبل ذلك أن تدخل تحت مظلة الحماية الاجتماعية، حيث استوعبت تكافل وكرامة مجوعات جديدة منها العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن الحديث دائمًا كان على الحد الأدنى للأجور وكانت المشكلة أن القطاع الخاص يؤكد أن هذا أحيانا يكون عبء عليه، فكان الحل أمام الدولة أن تعطي معطيات للقطاع الخاص مثل الحوافز الضربية والحوافز الاستثمارية.